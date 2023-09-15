США до сих пор не выработали стратегию развития своего гиперзвукового оружия

По этой причине страна испытывает в этой сфере большие проблемы, которые «простираются вверх и вниз по цепочке принятия решений».

«Это оружие может атаковать с предельной скоростью, запускаться с больших расстояний и уклоняться от большинства средств противовоздушной обороны. Оно может нести как обычную взрывчатку, так и ядерные боеголовки. У Китая и России оно есть, готовое к использованию. У США его нет», — сказано в материале.