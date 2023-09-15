Наука и технологии
19:26, 15 сентября 2023
1 мин.

США до сих пор не выработали стратегию развития своего гиперзвукового оружия

Об этом рассказали источники американских СМИ

В США чиновники, оставшиеся инкогнито, сообщили The Wall Street Journal о больших проблемах в сфере разработки гиперзвукового оружия. У США до сих пор нет внятной стратегии развития таких вооружений.

США до сих пор не выработали стратегию развития своего гиперзвукового оружия

© Reuters

По этой причине страна испытывает в этой сфере большие проблемы, которые «простираются вверх и вниз по цепочке принятия решений».

«Это оружие может атаковать с предельной скоростью, запускаться с больших расстояний и уклоняться от большинства средств противовоздушной обороны. Оно может нести как обычную взрывчатку, так и ядерные боеголовки. У Китая и России оно есть, готовое к использованию. У США его нет», — сказано в материале.

Новости партнеров
Новости партнеров