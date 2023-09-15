США до сих пор не выработали стратегию развития своего гиперзвукового оружия

19:26, 15 сентября 2023
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США до сих пор не выработали стратегию развития своего гиперзвукового оружияОб этом рассказали источники американских СМИ
В США чиновники, оставшиеся инкогнито, сообщили The Wall Street Journal о больших проблемах в сфере разработки гиперзвукового оружия. У США до сих пор нет внятной стратегии развития таких вооружений.
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По этой причине страна испытывает в этой сфере большие проблемы, которые «простираются вверх и вниз по цепочке принятия решений».
«Это оружие может атаковать с предельной скоростью, запускаться с больших расстояний и уклоняться от большинства средств противовоздушной обороны. Оно может нести как обычную взрывчатку, так и ядерные боеголовки. У Китая и России оно есть, готовое к использованию. У США его нет», — сказано в материале.
Источник:WSJ
Автор:Андрей КадуковТеги:
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