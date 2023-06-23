США договорились с Индией о ремонте своих кораблей

Такое же соглашение планируется и в отношении двух других индийских верфей: Mazagon Dock Limited, расположенной в Мумбаи, и судостроительной верфи Гоа.

«Эти соглашения позволят кораблям ВМС США в середине рейса проходить техническое обслуживание и ремонт на индийских верфях, что будет способствовать экономичному обеспечению военных операций США на различных театрах военных действий», — сказано в заявлении.

Индия, со своей стороны, закупит у Штатов военные беспилотники MQ-9B Sea Guardian.