США договорились с Индией о ремонте своих кораблей

17:56, 23 июня 2023
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США договорились с Индией о ремонте своих кораблейДля экономии на военных операциях
США и Индия заключили соглашение о ремонте американских кораблей на одной из индийских верфей — Larsen and Toubro. Верфь расположена неподалёку от Ченнаи на юге Индии. Об этом официально сообщил Белый дом.
Такое же соглашение планируется и в отношении двух других индийских верфей: Mazagon Dock Limited, расположенной в Мумбаи, и судостроительной верфи Гоа.
«Эти соглашения позволят кораблям ВМС США в середине рейса проходить техническое обслуживание и ремонт на индийских верфях, что будет способствовать экономичному обеспечению военных операций США на различных театрах военных действий», — сказано в заявлении.
Индия, со своей стороны, закупит у Штатов военные беспилотники MQ-9B Sea Guardian.