США готова к вводу войск в Венесуэлу

”Я не буду говорить в деталях о том, что мы планируем и что делаем. Но наши силы по-прежнему готовы выполнять политические решения. ВМС США обладают самым мощным флотом в мире. Если будет получен приказ о развертывании сил, я уверен, что мы сможем сделать то, что нужно”, — рассказал Фоллер в ходе брифинга, посвященному проведению ежегодных международных морских учений УНИТАС.

Особенно интересно, что данные заявление прозвучали всего через пару недель после того, как действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о рассмотрении им возможности “блокады или карантина” Венесуэлы.