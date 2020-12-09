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США готовы помиловать осуждённую дочь главы Huawei

Ее арестовали по подозрению в банковском мошенничестве и нарушении торговых санкций США
Напомним, что в 2018 году по подозрению в банковском мошенничестве и нарушении торговых санкций США в отношении Ирана была арестована дочь главы Huawei и финансовый директор компании - Мэн Ваньчжоу. Сейчас же, как стало известно, Соединенные Штаты готовы помиловать Ваньчжоу.

Арест финансового директора Huawei сильно повлиял на компанию. Так, американские операторы перестали сотрудничать с китайским гигантом уже через месяц после события. Кроме того, против Huawei начали вводить санкции, направленные на ликвидацию компании в качестве поставщика телеком-оборудования. В то же время, помилование дочери главы Huawei может ознаменовать конец этой “войны”.

Судя по всему, к этому все и идет. Согласно опубликованным источникам Wall Street Journal данным, министерство юстиции США и юристы Мэн Ваньчжоу приступили к стадии переговоров о сделке. Речь об отсрочке судебного преследования, которая подразумевает то, что субъекта освобождают от судебного преследования, если он согласится принять некоторые условия. Зачастую в число таких условий входит признание вины. Однако источники утверждают, что Мэн Ваньчжоу не планирует этого делать. Стоит признать, что сам факт того, что стороны начали обсуждение по этому поводу говорит о грядущих изменениях отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

Автор: Лилик Ми