США готовы помиловать осуждённую дочь главы Huawei

Арест финансового директора Huawei сильно повлиял на компанию. Так, американские операторы перестали сотрудничать с китайским гигантом уже через месяц после события. Кроме того, против Huawei начали вводить санкции, направленные на ликвидацию компании в качестве поставщика телеком-оборудования. В то же время, помилование дочери главы Huawei может ознаменовать конец этой “войны”.

Судя по всему, к этому все и идет. Согласно опубликованным источникам Wall Street Journal данным, министерство юстиции США и юристы Мэн Ваньчжоу приступили к стадии переговоров о сделке. Речь об отсрочке судебного преследования, которая подразумевает то, что субъекта освобождают от судебного преследования, если он согласится принять некоторые условия. Зачастую в число таких условий входит признание вины. Однако источники утверждают, что Мэн Ваньчжоу не планирует этого делать. Стоит признать, что сам факт того, что стороны начали обсуждение по этому поводу говорит о грядущих изменениях отношений между Китаем и Соединенными Штатами.