США готовы закрыть свое небо для наблюдательных полетов миротворцев

”Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу и настоятельно призываю вас против таких опрометчивых действий. Этот договор обеспечил важную военную транспарентность для 34 подписавших его стран с момента его вступления в силу в 2002 году. Выход США нанесет ущерб интересам национальной безопасности наших союзников и партнеров”, — говорится в письме Энгеля.

Председатель комитета не в последнюю очередь обеспокоен тем, что подобный шаг со стороны Трампа может разделить НАТО, а также подорвать репутацию США как стабильного и предсказуемого партнера. Помимо этого он отметил, что консультации с союзниками и партнерами США в данном вопросе крайне необходимы, так как именно они являются условием, которое Соединенные Штаты должны соблюдать, чтобы иметь возможность принимать какие-либо решения в рамках договора.