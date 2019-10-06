США готовят испытание первого полностью электрического самолета

Ранее NASA также изготавливала самолеты, однако они имели бензиновые двигатели. Тогда как в новом X-57 все двигатели заменены электрическими. Известно, что электрический самолет полностью готов к наземным испытаниям, что приведет к испытаниям рулевого управления и первым летательным испытаниям. По словам NASA, электрический самолет X-57 Maxwell должен стать эталоном для разработчиков в сфере изготовлении электрических летательных аппаратов. Космическое агентство даже готово поделиться конструкторскими особенностями новой разработки со всеми производителями для ускорения прогресса в этой области.

Сообщается, что X-57 Maxwell должен помочь и в области разработки законов. Так, самолет выступит в качестве модели для создания законов, которые регулируют мощность, а также другие параметры электрических летательных аппаратов