США и Канада проследят за Россией с воздуха

Отмечается, что параллельно проведению полета по согласованному маршруту российские специалисты будут осуществлять проверку на предмет соблюдения установленных параметров полета, а также эксплуатации предусмотренной в рамках договора устройств наблюдения.

Известно, что самолет C-13OJ, с помощью которого будет осуществлено наблюдение, классифицирован как летательное средство, не предназначенное для эксплуатации оружия. Кроме того, сам самолет, а также устройства, которыми он оснащен, прошли международное освидетельствование при участии российских экспертов.