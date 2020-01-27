Наука и технологии
Сегодня 17:40
США и Канада проследят за Россией с воздуха
Однако под наблюдением российских специалистов
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны РФ Сергей Рыжков сообщил, что начиная с сегодняшнего дня вплоть до 1 февраля текущего года, согласно Международному договору по открытому небу, будет реализована совместная миссия США и Канады, в рамках которой представители стран совершат наблюдательный полет над территорией России на самолете канадского производства C-13OJ.
Отмечается, что параллельно проведению полета по согласованному маршруту российские специалисты будут осуществлять проверку на предмет соблюдения установленных параметров полета, а также эксплуатации предусмотренной в рамках договора устройств наблюдения.
Известно, что самолет C-13OJ, с помощью которого будет осуществлено наблюдение, классифицирован как летательное средство, не предназначенное для эксплуатации оружия. Кроме того, сам самолет, а также устройства, которыми он оснащен, прошли международное освидетельствование при участии российских экспертов.