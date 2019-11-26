Наука и технологии
Сегодня 10:37
США и Китай начали обсуждение совместного торгового соглашения
Стороны договорились поддерживать контакты
Буквально сегодня произошли переговоры представителей Китая и США. Так, по словам министерства коммерции КНР, во время данного телефонного разговора стороны обсудили торгово-экономические вопросы, а также договорились поддерживать сотрудничество по части торгового соглашения.
”Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Стороны обсудили пути устранения основных озабоченностей каждой из сторон, договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающихся консультаций по первой части соглашения”, - указано в заявлении ведомства.
Известно, что в переговорах с китайской стороны также принял участие глава Народного банка Китая И Ган, а также Чжун Шань, который является министром коммерции страны.