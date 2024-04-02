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Наука и технологии
Опубликовано 02 апреля 2024, 21:38
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США и Великобритания будут сотрудничать в области безопасности ИИ

Они разработают набор тестов
Великобритания и США подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности искусственного интеллекта (ИИ), чтобы создать общий подход к независимой оценке безопасности крупных моделей языка, разрабатываемых технологическими компаниями.
США и Великобритания будут сотрудничать в области безопасности ИИ

© Ferra.ru

Соглашение предусматривает совместное разработку наборов тестов для оценки рисков и обеспечения безопасности «самых передовых моделей ИИ». Партнеры также планируют обмениваться техническими знаниями, информацией и даже персоналом.

Это первое двустороннее соглашение о безопасности ИИ в мире, и обе страны намерены сотрудничать с другими государствами в будущем. Параллельно с тестированием и оценкой моделей ИИ, правительства по всему миру разрабатывают регулирование, чтобы контролировать использование таких инструментов.

В этом году Белый дом подписал указ, целью которого является обеспечение использования федеральными агентствами только тех ИИ-инструментов, которые «не угрожают правам и безопасности американского народа». В Европейском парламенте также было принято законодательство, направленное на регулирование искусственного интеллекта.