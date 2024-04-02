США и Великобритания будут сотрудничать в области безопасности ИИ

Соглашение предусматривает совместное разработку наборов тестов для оценки рисков и обеспечения безопасности «самых передовых моделей ИИ». Партнеры также планируют обмениваться техническими знаниями, информацией и даже персоналом.

Это первое двустороннее соглашение о безопасности ИИ в мире, и обе страны намерены сотрудничать с другими государствами в будущем. Параллельно с тестированием и оценкой моделей ИИ, правительства по всему миру разрабатывают регулирование, чтобы контролировать использование таких инструментов.

В этом году Белый дом подписал указ, целью которого является обеспечение использования федеральными агентствами только тех ИИ-инструментов, которые «не угрожают правам и безопасности американского народа». В Европейском парламенте также было принято законодательство, направленное на регулирование искусственного интеллекта.