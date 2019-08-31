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США и Великобритания отрабатывают совместную самолётную атаку

Первые в истории совместные полёты Northrop B-2 Spirit и F-35B

Военно-воздушные силы США и Великобритания отчитались о первых в истории совместных полётов самолетов Northrop B-2 Spirit и британских истребителей F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки.

Учебные полёты прошли 29 августа на побережье Дувра в Великлбритании. Также данные учения стали первым случаем, когда бомбардировщики летали совместно с истребителями F-35, находящимися не в руках ВВС США.

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Стратегический бомбардировщик B-2 считается самым дорогим боевым самолетом в истории. Его стоимость оценивается до двух миллиардов долларов согласно некоторыми источниками.

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