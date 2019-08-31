США и Великобритания отрабатывают совместную самолётную атаку

Военно-воздушные силы США и Великобритания отчитались о первых в истории совместных полётов самолетов Northrop B-2 Spirit и британских истребителей F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки.

Учебные полёты прошли 29 августа на побережье Дувра в Великлбритании. Также данные учения стали первым случаем, когда бомбардировщики летали совместно с истребителями F-35, находящимися не в руках ВВС США.