США и Япония обеспокоились китайским «кошмаром» — подлодкой типа 096

С журналистами своим мнением поделился американский подводник в отставке Кристофер Карлсон. По его словам, «тип 096 станет кошмаром» для ВМС США из-за малошумности, благодаря чему отследить эти субмарины американцам будет очень тяжело.

Кроме того, по скрытности, сенсорам и вооружению китайские подлодки типа 096 будут конкурировать с современными российскими атомными подлодками, тоже отличающимися малошумностью.