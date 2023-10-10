США и Япония обеспокоились китайским «кошмаром» — подлодкой типа 096

19:41, 10 октября 2023
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США и Япония обеспокоились китайским «кошмаром» — подлодкой типа 096Этот конкурент российских атомных подлодок
Японское издание The Japanes Times опубликовало материал со ссылкой на Китайский институт морских исследований Военно-морского колледжа США о «кошмаре» США — новых китайских подлодках типа 096.
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С журналистами своим мнением поделился американский подводник в отставке Кристофер Карлсон. По его словам, «тип 096 станет кошмаром» для ВМС США из-за малошумности, благодаря чему отследить эти субмарины американцам будет очень тяжело.
Кроме того, по скрытности, сенсорам и вооружению китайские подлодки типа 096 будут конкурировать с современными российскими атомными подлодками, тоже отличающимися малошумностью.