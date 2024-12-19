США исключили китайского чипмейкера AMEC из списка военных компаний КНР

AMEC была добавлена в список в январе 2021 года, после чего подала иск против Пентагона. Причина исключения компаний из «чёрного списка» Пентагона не разглашается. Причём деятельность AMEC никак не пострадала от включения вендора в этот список.

Известно, что AMEC производит системы травления для полупроводниковых литейных заводов и была основана в 2004 году. Акции производителя повысились после исключения из списка.