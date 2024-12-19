США исключили китайского чипмейкера AMEC из списка военных компаний КНР

Опубликовано 19 декабря 2024, 18:001 мин.
США исключили китайского чипмейкера AMEC из списка военных компаний КНРПричины неизвестны
Китайский производитель оборудования для производства микросхем Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) и китайская инвестиционная компания IDG Capital были внезапно исключены из списка «китайских военных компаний, действующих в США», предложенного Министерством обороны США.
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AMEC была добавлена в список в январе 2021 года, после чего подала иск против Пентагона. Причина исключения компаний из «чёрного списка» Пентагона не разглашается. Причём деятельность AMEC никак не пострадала от включения вендора в этот список.
Известно, что AMEC производит системы травления для полупроводниковых литейных заводов и была основана в 2004 году. Акции производителя повысились после исключения из списка.