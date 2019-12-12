США испытали аналог запрещенного российского ракетного комплекса "Искандер"
По опубликованным американским изданием Defense News данным выходит, что на сегодняшний день максимальная дальность действия Precision Strike Missile равняется 499 километрам. При этом стоит учитывать, что ведутся разговоры о возможности повышения данного показателя до 550 километров, так как США и Россия более не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальностей.
Напомним, что чуть более год назад, в августе 2018 года, другая американская военно-промышленная компания Raytheon опубликовала в сети видео ракеты DeepStrike класса “земля-земля”, которая разработана специально для поражения целей, находящихся на расстоянии в 300-499 километров — именно данное оружие прямо сейчас конкурирует с Lockheed Martin за тендер Пентагона.