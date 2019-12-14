США испытали дешевый беспилотник с рекордной длительностью полета

На данный момент об устройстве нет практически никакой информации, так как американские военные засекретили какие-либо данные о двигательной установке аппарата, благодаря которой беспилотник в состоянии проводить в воздухе более 2,5 суток. Также отсутствуют данные о размерах аппарата, его массе и прочих физических параметрах.

Единственное, о чем можно говорить точно, так это о том, что создание беспилотника для длительных полетов заняло у специалистов Исследовательской лаборатории ВВС США порядка 10 месяцев. Помимо этого есть предположения, касающиеся цены устройства — так, если верить имеющимся данным, стоимость аппарата может составить от 20 до 140 тыс долларов, в зависимости от используемого коммерческого планера.