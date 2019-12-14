Наука и технологии
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США испытали дешевый беспилотник с рекордной длительностью полета
Правда практически ничего об устройстве широкой общественности все еще неизвестно
Американское издание Breaking Defense опубликовало материал, в котором говорится о прошедших в США испытаниях недорогого беспилотника с повышенной длительностью полета — в рамках тестирования устройство провело в воздухе 2,5 дня.
На данный момент об устройстве нет практически никакой информации, так как американские военные засекретили какие-либо данные о двигательной установке аппарата, благодаря которой беспилотник в состоянии проводить в воздухе более 2,5 суток. Также отсутствуют данные о размерах аппарата, его массе и прочих физических параметрах.
Единственное, о чем можно говорить точно, так это о том, что создание беспилотника для длительных полетов заняло у специалистов Исследовательской лаборатории ВВС США порядка 10 месяцев. Помимо этого есть предположения, касающиеся цены устройства — так, если верить имеющимся данным, стоимость аппарата может составить от 20 до 140 тыс долларов, в зависимости от используемого коммерческого планера.