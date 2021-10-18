США испытали дронов для доставки припасов на поле боя

Для решения данной проблемы американская компания Bell представила квадрокоптер APT, способный перевозить до 45 кг полезного груза. Кроме того, он может преодолевать 56 км с максимальной скоростью 160 км/ч.

Дрон рассчитан на быструю и эффективную доставку припасов на поле боя, а из-за его скорости и маневренности он будет являться трудной целью для вражеских сил.

Майк Гудвин, менеджер по продажам в Bell: "Имея возможность быстро и эффективно сбрасывать припасы в зоне высадки или в удаленном месте, мы можем доставить критически важные материалы, как только они понадобятся. Это меняет правила игры".