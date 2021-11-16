США испытали новые военные беспилотники на орбите Земли

В оборонном ведомстве заявили, что и до официальных шагов Пентагон активно развивал космическое оружие без каких-либо предупреждений. А после открытия информации об испытаниях, тем более будет это делать. По словам представителей Министерства обороны, США испытали новейшие, перспективные ударно-боевые средства различных типов, в том числе последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37. В Москве это видят как угрозу.

«Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. На этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами», — отмечается в сообщении ведомства.