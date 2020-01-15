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США изменят корабельную тактику для противостояния Китаю и России

Возможно, это поможет стране не потерять звание одного из лидеров
Как стало известно, прямо сейчас США занимаются вопросом пересмотра собственной концепции, касающейся развития флота. Делается это для того, чтобы быть на шаг впереди своих потенциальных противников в лице Китая и России.

Так, планируется уменьшить зависимость от “гигантских радаров” благодаря использованию пассивных средств разведки и различных датчиков. Также вооруженные силы страны намерены заняться активным использованием передовых технологий для борьбы с противокорабельными ракетами противника — боевых лазеров и так называемых “микроволн”. Ну и самое интересное, что военно-морские силы Соединенных Штатов вероятнее всего перейдут к беспилотным надводным кораблям.

К слову, по имеющимся данным, подобный “пересмотр планов” связан со множеством факторов, в число которых входят рост экономического и военного потенциала Китая, а также участие США сразу в нескольких военных конфликтах. Сюда же можно прибавить крайне высокую стоимость как производства, так и обслуживания военных кораблей — на создание лишь одного крупного надводного корабля Пентагон тратит около 1,8 млрд долларов, что очень много даже для США.