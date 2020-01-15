США изменят корабельную тактику для противостояния Китаю и России

Так, планируется уменьшить зависимость от “гигантских радаров” благодаря использованию пассивных средств разведки и различных датчиков. Также вооруженные силы страны намерены заняться активным использованием передовых технологий для борьбы с противокорабельными ракетами противника — боевых лазеров и так называемых “микроволн”. Ну и самое интересное, что военно-морские силы Соединенных Штатов вероятнее всего перейдут к беспилотным надводным кораблям.

К слову, по имеющимся данным, подобный “пересмотр планов” связан со множеством факторов, в число которых входят рост экономического и военного потенциала Китая, а также участие США сразу в нескольких военных конфликтах. Сюда же можно прибавить крайне высокую стоимость как производства, так и обслуживания военных кораблей — на создание лишь одного крупного надводного корабля Пентагон тратит около 1,8 млрд долларов, что очень много даже для США.