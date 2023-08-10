Наука и технологии
00:05, 10 августа 2023
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США хотят испытывать современное оружие в Австралии из-за нехватки места у себя

Чтобы Австралия была партнёром на практике

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что Пентагон намерен запросить у Австралии территории для испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Реализация таких проектов возможна в рамках стратегического партнёрства AUKUS.

США хотят испытывать современное оружие в Австралии из-за нехватки места у себя

© David Armer / Wikimedia Commons

В США мало открытых пространств для проведения подобных испытаний, Австралия же располагает такими территориями. По словам Вормут, участие Австралии в AUKUS должно быть не только финансовым, но и практическим.

«Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях, поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность», — заявила министр армии США.

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