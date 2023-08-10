США хотят испытывать современное оружие в Австралии из-за нехватки места у себя

В США мало открытых пространств для проведения подобных испытаний, Австралия же располагает такими территориями. По словам Вормут, участие Австралии в AUKUS должно быть не только финансовым, но и практическим.

«Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях, поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность», — заявила министр армии США.