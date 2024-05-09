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Наука и технологии
Опубликовано 09 мая 2024, 08:53
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США хотят запретить России и Китаю передовые ИИ от Google и OpenAI

Так выглядит «свобода»
Администрация США намерена ввести новые ограничения на экспорт передовых моделей искусственного интеллекта в Китай и Россию, чтобы защитить американские технологии от возможного использования в военных целях.
США хотят запретить России и Китаю передовые ИИ от Google и OpenAI
© Ferra

По информации источников, Министерство торговли США рассматривает возможность ограничения на экспорт закрытых исходных кодов ИИ-моделей, что может серьезно затруднить доступ Китая и России к последним разработкам в этой области.

Действия станут дополнением к уже существующим мерам, направленным на блокирование экспорта передовых ИИ-чипов в Китай.

Разработчики обеспокоены тем, что иностранные правительства могут использовать американские ИИ-модели для проведения кибератак или создания биологического оружия.

Основой для новых ограничений может стать порог вычислительной мощности, установленный в исполнительном указе президента США, опубликованном в октябре 2023 года.

Это означает, что создатели ИИ должны будут сообщать Министерству торговли о своих планах и предоставлять результаты испытаний своих моделей.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#сша
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#Россия
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#Китай
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#Искусственный интеллект