США хотят запретить России и Китаю передовые ИИ от Google и OpenAI

По информации источников, Министерство торговли США рассматривает возможность ограничения на экспорт закрытых исходных кодов ИИ-моделей, что может серьезно затруднить доступ Китая и России к последним разработкам в этой области.

Действия станут дополнением к уже существующим мерам, направленным на блокирование экспорта передовых ИИ-чипов в Китай.

Разработчики обеспокоены тем, что иностранные правительства могут использовать американские ИИ-модели для проведения кибератак или создания биологического оружия.

Основой для новых ограничений может стать порог вычислительной мощности, установленный в исполнительном указе президента США, опубликованном в октябре 2023 года.

Это означает, что создатели ИИ должны будут сообщать Министерству торговли о своих планах и предоставлять результаты испытаний своих моделей.