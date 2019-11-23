Наука и технологии
Сегодня 14:00
США лишились беспилотника, который искал террористов
Он был утерян на территории Ливии
Африканское командование ВС США сообщили об утере Соединенными Штатами беспилотника на территории столицы Ливии. Известно, что данный летательный аппарат был предназначен для выявлении экстремистской деятельности.
”21 ноября в Триполи (Ливия) был потерян беспилотный летательный аппарат (БЛА), принадлежащий американскому командованию. Операции БЛА проводятся в Ливии для оценки текущей ситуации с безопасностью и мониторинга насильственной экстремистской деятельности”, - указано в пресс-релизе.
Согласно имеющимся данным, эти операции играют ключевую роль в борьбе с террористической деятельностью в Ливии. На данный момент установить точное местонахождение утерянного летательного аппарата не удалось, инцидент находится на стадии расследования. Известно, что Соединенные Штаты часто атакуют Ливию, используя беспилотники. Обычно такие операции проходят с авиабазы, расположенной в пригороде Ниамей или с базы, находящейся в Джибути.