США лишились беспилотника, который искал террористов

”21 ноября в Триполи (Ливия) был потерян беспилотный летательный аппарат (БЛА), принадлежащий американскому командованию. Операции БЛА проводятся в Ливии для оценки текущей ситуации с безопасностью и мониторинга насильственной экстремистской деятельности”, - указано в пресс-релизе.

Согласно имеющимся данным, эти операции играют ключевую роль в борьбе с террористической деятельностью в Ливии. На данный момент установить точное местонахождение утерянного летательного аппарата не удалось, инцидент находится на стадии расследования. Известно, что Соединенные Штаты часто атакуют Ливию, используя беспилотники. Обычно такие операции проходят с авиабазы, расположенной в пригороде Ниамей или с базы, находящейся в Джибути.