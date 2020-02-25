США могут ограничить продажу американских чипов Huawei, несмотря на несогласие с этим Трампа

Напомним, что некоторое время назад Трамп выступил с официальным заявлением, согласно которому он считает недопустимым запрещать американским компаниям продавать собственные технологии. Но, несмотря на это, судя по данным источников Reuters, еще в прошлый четверг, 20 февраля, в Вашингтоне прошло межведомственное совещание, на котором обсуждались вопросы национальной безопасности и экспорта в Китай. Там же обсуждался и вопрос о возможности введения новых ограничений на продажу чипов Huawei.

Что интересно, в мае текущего года исполнится ровно год событию, которое сильно изменило отношения Китая и США — тогда технологическая корпорация была внесена в черный список, в связи с чем компании был перекрыть путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.