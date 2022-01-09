США могут запретить ввоз в Россию смартфонов, игровых консолей и некоторой другой электроники

Причиной для подобного шага может стать обострение ситуации на Украине. В частности речь идёт о военном вторжении России на территорию соседнего государства.

При этом, в рамках значительных ограничений, может быть наложен запрет на ввоз в России целого ряда товаров. В том числе как авиационной продукции и инструментов, так и электроники: игровых консолей, телевизоров, смартфонов и т.д.

Наши коллеги из Bloomberg пишут, что таким образом США хотят использовать своё технологическое преимущество для нанесения ударов по военному и гражданскому сектору России.