США могут запретить ввоз в Россию смартфонов, игровых консолей и некоторой другой электроники

Наука и технологии
Сегодня в 08:56
1 мин.
США могут запретить ввоз в Россию смартфонов, игровых консолей и некоторой другой электроникиКазалось бы, причём здесь Украина?
Как стало известно, США рассматривают возможность включения России в один список с Ираном, КНДР, Кубой и Сирией. Это тот самый список, в который попадают страны с наиболее жёсткими экспортными ограничениями.
Причиной для подобного шага может стать обострение ситуации на Украине. В частности речь идёт о военном вторжении России на территорию соседнего государства.
При этом, в рамках значительных ограничений, может быть наложен запрет на ввоз в России целого ряда товаров. В том числе как авиационной продукции и инструментов, так и электроники: игровых консолей, телевизоров, смартфонов и т.д.
Наши коллеги из Bloomberg пишут, что таким образом США хотят использовать своё технологическое преимущество для нанесения ударов по военному и гражданскому сектору России.
Источник: Bloomberg