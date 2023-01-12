США на государственном уровне ещё раз обсудят вред TikTok для граждан

По мнению Салливана, ситуация с TikTok вызывает беспокойство из-за того влияния, которое эта соцсеть оказывает на американских пользователей. В том числе на детей, что особенно важно.

«Пишу, чтобы с уважением попросить сенатский комитет по торговле, науке и транспорту провести слушания о неустанных проблемах, касающихся личной информации (американцев), опасениями в сфере национальной безопасности и вызывающим беспокойство влиянием, которое оказывает на наших детей приложение социальной сети TikTok», — обратился Салливан к Сенату.