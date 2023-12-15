США нацелились на лунные ресурсы. В этом видят будущее страны

19:25, 15 декабря 2023
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США нацелились на лунные ресурсы. В этом видят будущее страныТакое решение приняли в Палате представителей
Американские политики, члены Палаты представителей Конгресса США, в ходе слушаний в комитете по природным ресурсам пришли к выводам о необходимости лунных ископаемых для будущего Штатов.
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Политики потребовали всесторонне изучить этот вопрос, чтобы проработать его обязательную поддержку государством. В итоговом документе сказано, что ресурсы Луны необходимы Соединённым Штатам, так как человечество вступает в новую эру.
«Человечество стоит на пороге новой эры, которая будет определяться развитием космоса и использованием космических ресурсов», — рассказал исполнительный директор компании TerraSpace Эрик Сандби, комментируя решение комитета.
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