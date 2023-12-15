США нацелились на лунные ресурсы. В этом видят будущее страны

Политики потребовали всесторонне изучить этот вопрос, чтобы проработать его обязательную поддержку государством. В итоговом документе сказано, что ресурсы Луны необходимы Соединённым Штатам, так как человечество вступает в новую эру.

«Человечество стоит на пороге новой эры, которая будет определяться развитием космоса и использованием космических ресурсов», — рассказал исполнительный директор компании TerraSpace Эрик Сандби, комментируя решение комитета.