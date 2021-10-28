США начали доплачивать гражданам за вакцинацию от коронавируса

Сначала организаторы проекта предложили в качестве финансового стимула лотерею, но быстро отказались от этой идеи, потому что она может принести пользу лишь нескольким участникам. При этом многие люди из-за пандемии потеряли работу, у них нет возможности часто передвигаться на транспорте из-за нехватки денег и других причин.

Поэтому было принято решение о введении стимулирующих карт стоимостью $25. На этом основании было начато исследование в четырёх округах штата, где участвующие в эксперименте клиники гарантировали быструю денежную карту на $25 каждому, кто решил вакцинироваться от коронавируса или привёл кого-то другого в клинику за первой дозой.

Когда исследователи опросили пациентов, участвовавших в программе, выяснилось, что большинство было мотивировано деньгами. Так, из 401 респондента, получившего вакцину, 41% сказали, что денежная карта была важной причиной для вакцинации и в итоге именно это повлияло на их решение. Предсказуемо это были люди с низким уровнем дохода. Около 10% опрошенных заявили, что не стали бы делать прививку, если бы не было денежной карты, а 15% опрошенных отметили, что тянули с прививкой до тех пор, пока не нашли клинику, где есть денежная карта или другие стимулы.

В клиниках, не участвовавших в эксперименте, число вакцинации первой дозой сократилось почти на 10% за две недели исследования, в то время как в клиниках, принявших участие, этот показатель увеличился на 46%.

«Поскольку показатели вакцинации отстают в районах с более высокой социальной уязвимостью, небольшие финансовые стимулы следует рассматривать в сочетании с другими стратегиями, способствующими эффективности прививочной кампании», — утверждают авторы исследования.