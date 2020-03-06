Наука и технологии
Сегодня 09:33
США начали экономить путем списания новых боевых кораблей
Для осуществления программы судостроения
Напомним, что на данный момент в США начала функционировать программа судостроения, предложенная президентом страны Дональдом Трампом с целью увеличения боевой мощности военно-морских сил. Однако отмечается, что это подразумевает огромных вложений, в связи с чем США начали экономить путем списания новых боевых кораблей.
Так, ВМС уже списали сразу несколько боевых вымпелов. В частности было списано четыре литоральных корабля, за счет чего было сэкономлено порядка 1,2 млрд долларов на их содержании, а также около 0,6 млрд долларов на их улучшении, которые, в свою очередь, неизбежно пришлось бы выплатить в течении ближайших пяти лет.
”Когда мы рассмотрели наш бюджет, мы глянули, во сколько корабли обойдутся в совокупности и мы определили, что деньги могут быть применены в других областях”, - поделился вице-адмирал Джеймс Килби.