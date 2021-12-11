США начали испытания нового космического оружия

По мнению российских экспертов, это говорит об испытаниях оружия нового типа. Об этом также свидетельствует тот факт, что за за этим аппаратом нельзя вести радиолокационное наблюдение, поэтому он до сих пор не опознан. К тому же корабль, от которого отделился аппарат, совершил быстрый манёвр на удаление от него.

«Очевидно, что подобного рода активность США несовместима с заявленными целями мирного использования космического пространства», — сказано в публикации российского издания «Военно-промышленный курьер».