США начали испытания нового космического оружия

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США начали испытания нового космического оружияВряд ли для мирных целей
США начали испытания оружия космического базирования. В октябре текущего года от американского космического корабля Х-37В ВВС США отделился космический аппарат, за которым невозможно вести наблюдение.
По мнению российских экспертов, это говорит об испытаниях оружия нового типа. Об этом также свидетельствует тот факт, что за за этим аппаратом нельзя вести радиолокационное наблюдение, поэтому он до сих пор не опознан. К тому же корабль, от которого отделился аппарат, совершил быстрый манёвр на удаление от него.
«Очевидно, что подобного рода активность США несовместима с заявленными целями мирного использования космического пространства», — сказано в публикации российского издания «Военно-промышленный курьер».
Источник: Военно-промышленный курьер