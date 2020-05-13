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США начали отказываться от российских ИВЛ из-за пожара в Санкт-Петербурге
По крайней мере до окончания расследования причин начала возгорания
Российское издание РИА Новости, ссылаясь на Управление по чрезвычайным ситуациям США, рассказало о том, что Соединенные Штаты начали отказываться от российских ИВЛ из-за пожара в Санкт-Петербурге. Речь идет о модели “Авента-М”, которые использовались в сгоревшей больнице в Санкт-Петербурге.
”В целях предосторожности США возвращают аппарат ИВЛ. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно их будущего использования”, — говорится в сообщении управления.
Что интересно, судя по всему, как только ситуация с распространением коронавируса в стране более-менее стабилизировалась, российские ИВЛ оказались не востребованы, в связи с чем уже какое-то время назад и так были направлены в резерв.