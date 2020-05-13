США начали отказываться от российских ИВЛ из-за пожара в Санкт-Петербурге

”В целях предосторожности США возвращают аппарат ИВЛ. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно их будущего использования”, — говорится в сообщении управления.

Что интересно, судя по всему, как только ситуация с распространением коронавируса в стране более-менее стабилизировалась, российские ИВЛ оказались не востребованы, в связи с чем уже какое-то время назад и так были направлены в резерв.