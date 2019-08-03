США начали разработку запрещённых ранее крылатых ракет

В США начали разработку крылатых неядерных ракет наземного базирования, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман заявил: «В связи с несоблюдением Россией условий договора министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года. Первоначальные усилия министерства в области научных исследований и разработок были сосредоточены на мобильных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования в обычном исполнении (неядерном – ред.). Поскольку Соединенные Штаты скрупулезно выполняли свои обязательства по Договору РСМД, эти программы находятся на ранних стадиях».

Также отмечается, что теперь, когда США вышли из договора РСМД, министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных ракет наземного базирования в качестве «разумного ответа на действия России».

В начале 2019 года власти США объявили об одностороннем выходе из соглашения РСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. При этом российские власти настаивают, что Россия полностью выполняет условия ДРСМД.

Второго августа ДРСМД окончательно прекратил действие.