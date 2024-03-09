США начали штрафовать свои компании за космический мусор

Оштрафован американский телевизионный провайдер Dish за то, что компания не может понизить орбиту своего спутника для безопасной работы, создавая тем самым своего рода затор, мешающий распространять на низкой околоземной орбите новые спутники. Сразу после назначения штрафа акции Dish упали на 4%.

Штраф выписал государственный регулятор, Федеральная комиссия по связи США (FCC). Ведомство выполняет недавно принятый «Акт об орбитальной устойчивости», который предполагает поддержку технологий для удаления 900 тысяч фрагментов космического мусора общей массой около 8 тысяч тонн, которые могут нести угрозу для спутников, космических миссий, бизнеса и человека.

«Количество активных спутников в настоящее время превышает 9500 и составляет около 33 процентов от общего количества объектов на орбите. По этому показателю 67 процентов каталогизированных объектов не выполняют никакой полезной функции и могут считаться мусором. В частности, беспорядок на низкой околоземной орбите (НОО) становится проблемой из-за распространения доступных частных спутников на низкой околоземной орбите. Это растущее минное поле не только увеличивает риск столкновения на низкой околоземной орбите, но и препятствует безопасному развёртыванию спутников связи на более высоких орбитах», — сказано в статье издания SpaceNews.