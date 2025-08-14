Наука и технологии
Опубликовано 14 августа 2025, 17:32
1 мин.

США начали тайно отслеживать поставки ИИ-чипов для выявления ввоза в Китай

В партии оборудования устанавливают специальные трекеры
Американские власти применяют скрытую технологию отслеживания для борьбы с незаконным вывозом передовых чипов в Китай. По данным источников, в отдельные партии оборудования с встраиваются специальные устройства, передающие данные о перемещении груза.
Эта мера касается лишь тех поставок, которые находятся под следствием и представляют высокий риск нарушения экспортных правил. Цель — выявить случаи, когда чипы, попавшие под ограничения, направляются в страны или компании, которым запрещена их поставка.

Использование трекеров — не новая практика для американских правоохранительных органов. Ранее подобные устройства применялись для контроля за экспортом авиационных деталей и других товаров с ограниченным доступом. В последние годы эта технология стала использоваться и для полупроводников.

Источники в цепочке поставок серверов для ИИ подтвердили, что знают о таких методах. По их данным, трекеры устанавливаются в некоторые серверы производителей Dell и Supermicro, в которых используются чипы Nvidia и AMD.

Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
