США начали тайно отслеживать поставки ИИ-чипов для выявления ввоза в Китай

Эта мера касается лишь тех поставок, которые находятся под следствием и представляют высокий риск нарушения экспортных правил. Цель — выявить случаи, когда чипы, попавшие под ограничения, направляются в страны или компании, которым запрещена их поставка.

Использование трекеров — не новая практика для американских правоохранительных органов. Ранее подобные устройства применялись для контроля за экспортом авиационных деталей и других товаров с ограниченным доступом. В последние годы эта технология стала использоваться и для полупроводников.

Источники в цепочке поставок серверов для ИИ подтвердили, что знают о таких методах. По их данным, трекеры устанавливаются в некоторые серверы производителей Dell и Supermicro, в которых используются чипы Nvidia и AMD.