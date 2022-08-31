США начнут дозаправлять спутники на орбите новым топливом

Система дозаправки будет включать депо с хранящимся на нём гидразином и специальный шаттл, который будет доставлять его непосредственно к космическим аппаратам. За 100 кг топлива компания рассчитывает получать $20 млн.

Но чтобы спутник мог дозаправиться, на нём должен быть установлен интерфейс RAFTI — Rapidly Attachable Fluid Transfer Interface, который, в частности, поддерживает Orbit Fab.