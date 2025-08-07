Наука и технологии
Опубликовано 07 августа 2025, 20:44
США начнут кампанию против закона ЕС о цифровых услугах

Вашингтон считает DSA угрозой свободе слова
Администрация Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе активизировать усилия по противодействию европейскому Закону о цифровых услугах (DSA). США считают, что этот документ ограничивает свободу выражения мнений и создает дополнительные издержки для американских технологических компаний.
Согласно внутренней дипломатической телеграмме Госдепартамента от 4 августа, подписанной госсекретарем Марко Рубио, американским посольствам в странах Европы поручено регулярно контактировать с властями и регулирующими органами в сфере цифровых услуг, чтобы донести позицию США.

Особое внимание дипломатов просят уделить тому, чтобы склонить европейские правительства и заинтересованные стороны к изменению или отмене DSA и других схожих законов, ограничивающих онлайн-выражение мнений. В документе также содержатся рекомендации по аргументации и предложения по изменению европейского законодательства.

Закон ЕС направлен на усиление контроля за контентом в интернете. Еврокомиссия настаивает, что цель DSA — сделать цифровую среду безопаснее и справедливее, и отказывается пересматривать его положения в рамках торговых переговоров с США.

