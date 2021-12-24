США начнут особым способом собирать солнечную энергию на военных базах

Исследованиями и созданием прототипов занимались Исследовательская лаборатория ВВС США и компания Northrop Grumman, специализирующаяся на космических технологиях. По мнению специалистов, они смогли добиться необходимого эффекта: получили электричество из радиочастотных волн, преобразованных, в свою очередь, из солнечной энергии.

Это позволит обеспечивать электричеством труднодоступные и временные базы и аванпосты, куда сложно и дорого доставлять топливо. Обычные солнечные панели, использующиеся в быту? для этих целей не подходят — для военной базы их понадобится множество, а устанавливать их на короткий срок бессмысленно.

Сэндвич-панель сделана из двух слоёв. Первый состоит из материала, содержащего фотогальванические элементы, которые собирают солнечную энергию и питают второй слой. В него входят компоненты, позволяющие преобразовать солнечную энергию в радиочастотные волны и сформировать луч.

Детали проекта не раскрываются.