США начнут питать свои спутники атомной энергией для быстрого освоения Луны

Заявка была подана в Федеральную комиссию по связи в середине марта и стала доступна публике на прошлой неделе. Она основана на лунной сети Parsec, которая включает различные объекты, обменивающиеся данными с Землей.

В числе таких объектов — скафандры, лунные роверы, луноходы, терминалы и грузы в рамках лунной экономики, которую NASA планирует развивать через свою программу Артемида.