США начнут питать свои спутники атомной энергией для быстрого освоения Луны

США начнут питать свои спутники атомной энергией для быстрого освоения ЛуныНо это уже на третьей фазе лунной программы
Аэрокосмический гигант Lockheed Martin подал заявку на эксплуатацию сотен космических станций на поверхности Луны и на её орбите.
Заявка была подана в Федеральную комиссию по связи в середине марта и стала доступна публике на прошлой неделе. Она основана на лунной сети Parsec, которая включает различные объекты, обменивающиеся данными с Землей.
В числе таких объектов — скафандры, лунные роверы, луноходы, терминалы и грузы в рамках лунной экономики, которую NASA планирует развивать через свою программу Артемида.
Parsec представляет собой сеть малых спутников на лунной орбите, которая позволяет объектам на поверхности Луны связываться друг с другом и с Землей. Сеть также будет обеспечивать передачу данных и информации от орбитальных лунных аппаратов на Землю. Первый спутник Parsec ожидается к запуску в 2025 году.
В дополнение к этому, хотя компания запросила одобрение только для оборудования Фазы 1, она также поделилась информацией о станциях Фаз 2 и 3. На третьей фазе предусмотрена ядерная энергетическая станция, которую Lockheed планирует подключить к земным и лунным активам для контроля состояния и работы.