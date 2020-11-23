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США начнут прививать своих граждан от коронавируса уже в декабре
Интересно, когда в России начнется массовая вакцинация?
Советник администрации президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи заявил о том, что в прививание граждан Соединенных Штатов от коронавируса начнется уже в декабре 2020 года.
Так, совещание на соответствующую тему консультативного комитета управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже запланировано на 10 декабря, передает CNN. Слауи выразил надежду на то, что уже в течение суток после одобрения вакцины, в США появится реальная возможность отправить ее в места, где будет производиться вакцинация.
Поэтому я ожидаю, что, возможно, на второй день после одобрения, 11 или 12 декабря пройдет вакцинация.