США начнут прививать своих граждан от коронавируса уже в декабре

Так, совещание на соответствующую тему консультативного комитета управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже запланировано на 10 декабря, передает CNN. Слауи выразил надежду на то, что уже в течение суток после одобрения вакцины, в США появится реальная возможность отправить ее в места, где будет производиться вакцинация.