США начнут развивать «экологический» рынок Вьетнама для торговой борьбы с Китаем

Вьетнам, как заявляет издание Nikkei Asia, «изо всех сил» пытается создать возобновляемые источники энергии в силу возросшей нагрузки на порты и энергоснабжение страны. Это обусловлено тем, что через Вьетнам идут огромные поставки электроники и одежды, а также растёт производство, и США важно развивать этот торговый регион для обхода китайского рынка.

Но для этого Ханою нужны средства на развитие «зелёной» энергетики, для чего Exim — Экспортно-импортный банк правительства США — выдаст стране кредиты для компаний, экспортирующих продукцию, связанную с возобновляемыми источниками энергии, климатом и инфраструктурой.

США важно создавать в этой стране возобновляемые источники энергии без сбоя энергетической инфраструктуры и потери скорости логистических операций, потому что производство также питает вьетнамские поставки в США, которые резко возросли, поскольку экспортёры направляют товары через Вьетнам в ответ на торговую войну между Пекином и Вашингтоном. Согласно данным Бюро экономического анализа США, за последние пять лет импорт США из Вьетнама увеличился примерно в два раза.