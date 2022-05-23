США начнут вычислять и наказывать блогеров с продажными обзорами

По мнению FTC, «между блогерами и их аудиторией зачастую создаются доверительные отношения без чётких правил и обязанностей. Зритель становится лёгкой мишенью для обмана и эксплуатации ради прибыли».

В связи с этим блогеров хотят начать наказывать за продажные обзоры. В первую очередь это касается тех из них, которые, по свей сути, являются поддельными и ничего общего с реальностью не имеют.

Вместе с тем представители регулятора отдельно акцентировали внимание на беспокойстве по поводу рекламы, нацеленной на детей. Всё потому, что дети, по их мнению, более восприимчивы к рекламе, чем взрослые.