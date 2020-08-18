США накажет 38 компаний за помощь Huawei

Согласно обнародованным данным, США добавит в “черный” список 38 компаний, которые помогали Huawei. В частности, представители компаний совершали для китайской компании закупки комплектующих для фирменных процессоров.

”Поскольку мы ограничили доступ Huawei к технологиям США, компания и ее представители работали через третьих лиц, чтобы получить доступ к нашим технологиям. Это подрывает интересы национальной безопасности и внешней политики США. Данные действия демонстрируют нашу неизменную приверженность ограничению возможностей Huawei”, - рассказал Министр торговли США Уилбур Росс.

Выяснилось, что все компании, которые подверглись наказанию, представляли из себя дочерние компании Huawei, работающие за пределами Китая.