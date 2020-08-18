Наука и технологии
Сегодня 10:35
США накажет 38 компаний за помощь Huawei
Они закупали для Huawei американские комплектующие
Стало известно, что несмотря на запрет китайскому технологическому гиганту Huawei иметь доступ к американским технологиям, компании все же удавалось пользоваться соответствующими комплектующими. Выяснилось, что для этого Huawei пользовалась помощью сторонних компаний, которых и накажет США. В связи с этим, к слову, США приняли решение усугубить ограничение доступа Huawei к технологиям страны.
Согласно обнародованным данным, США добавит в “черный” список 38 компаний, которые помогали Huawei. В частности, представители компаний совершали для китайской компании закупки комплектующих для фирменных процессоров.
”Поскольку мы ограничили доступ Huawei к технологиям США, компания и ее представители работали через третьих лиц, чтобы получить доступ к нашим технологиям. Это подрывает интересы национальной безопасности и внешней политики США. Данные действия демонстрируют нашу неизменную приверженность ограничению возможностей Huawei”, - рассказал Министр торговли США Уилбур Росс.
Выяснилось, что все компании, которые подверглись наказанию, представляли из себя дочерние компании Huawei, работающие за пределами Китая.