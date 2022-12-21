Наука и технологии
08:47, 21 декабря 2022
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США напомнили о «достаточном» количестве ядерных бомбардировщиков на вооружении Пентагона

Даже несмотря на приостановление использования B-2 Spirit

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что несмотря на приостановку эксплуатации самолётов B-2, США всё ещё имеют в наличии достаточное для сдерживания количество бомбардировщиков.

США напомнили о «достаточном» количестве ядерных бомбардировщиков на вооружении Пентагона

Фото: Reuters

По словма Райдера, у американских военных есть B-52. Данная модель способна нести как обычные, так и ядерные вооружения. И этого, уверяет представитель Минобороны Соединённых Штатов, более чем достаточно.

Вместе с тем специалист выразил уверенность, что «у страны достаточно бомбардировщиков при необходимости для участия в конфликтах».

Напомним, что ранее ВВС США поставили на паузу полёты всех 20 бомбардировщиков B-2 Spirit. В качестве причины были названы проблемы с безопасностью и проходящие в связи с этим проверки. Длительность этой паузы остаётся неизвестной.

Источник:Lenta.ru
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