США напомнили о «достаточном» количестве ядерных бомбардировщиков на вооружении Пентагона

По словма Райдера, у американских военных есть B-52. Данная модель способна нести как обычные, так и ядерные вооружения. И этого, уверяет представитель Минобороны Соединённых Штатов, более чем достаточно.

Вместе с тем специалист выразил уверенность, что «у страны достаточно бомбардировщиков при необходимости для участия в конфликтах».

Напомним, что ранее ВВС США поставили на паузу полёты всех 20 бомбардировщиков B-2 Spirit. В качестве причины были названы проблемы с безопасностью и проходящие в связи с этим проверки. Длительность этой паузы остаётся неизвестной.