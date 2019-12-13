США нарушили ракетный договор с Россией

При этом важно отметить тот факт, что представитель американского военного ведомства также рассказал, что испытания проводились в неядерной конфигурации, в штате Калифорния. На данный момент эксперты занимаются изучением результатов испытания. Что интересно, ведомство при этом отказалось давать какие-либо комментарии относительно того, идет ли речь о ракете, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подобное поведение наталкивает на определенные мысли, касательно готовности США придерживаться договоренностей с Россией.

Напомним, что чуть ранее, 12 декабря, Соединенные Штаты уже провели тестирование другой ракеты класса “земля-земля”. Запуск был проведен из установки High Mobility Artillery Rocket System, а дальность полета составила 240 километров.