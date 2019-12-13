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США нарушили ракетный договор с Россией

И все из-за запуска новейшей ракеты наземного базирования
Пентагон официально объявил об испытании вооруженными силами США новейшей баллистической ракеты наземного базирования.

При этом важно отметить тот факт, что представитель американского военного ведомства также рассказал, что испытания проводились в неядерной конфигурации, в штате Калифорния. На данный момент эксперты занимаются изучением результатов испытания. Что интересно, ведомство при этом отказалось давать какие-либо комментарии относительно того, идет ли речь о ракете, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подобное поведение наталкивает на определенные мысли, касательно готовности США придерживаться договоренностей с Россией.

Напомним, что чуть ранее, 12 декабря, Соединенные Штаты уже провели тестирование другой ракеты класса “земля-земля”. Запуск был проведен из установки High Mobility Artillery Rocket System, а дальность полета составила 240 километров.