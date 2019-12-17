США научат собственные противотанковые ракеты скрытной стрельбе

Так, после длительного периода изучения возможностей оружия, специалистами было принято решение заняться проработкой возможности поражения цели на более дальних расстояниях. Уже сейчас ракетный комплекс оснащен новейшей целевой оптикой, но на этом специалисты не намерены останавливаться — теперь они займутся займутся установкой более современного пускового устройства, благодаря которому должно вырасти точность попадания. Что интересно, эксперты уже сумели добиться увеличения дальности поражения с 2,5 до 4,5 километров.

Также стоит держать во внимании тот факт, что Соединенные Штаты на протяжении длительного времени открыто заявляют о том, что в качестве потенциальных противников рассматривают в первую очередь Россию и Китай. И именно против танков данных государств страна, в случае необходимости, намерена использовать модифицированные версии Javelin.