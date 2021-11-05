Наука и технологии
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США научат танки «Абрамс» стрелять новым боеприпасом

Для замены четырёх устаревших
Американские Сухопутные силы начали тестирование новых боеприпасов для танков M1A2 Abrams. Это снаряды, предназначенные для замены сразу четырёх устаревших боеприпасов.
США научат танки «Абрамс» стрелять новым боеприпасом

Об учениях информации не много: известно, что они проходят на территории полигона Yuma Proving Ground в Аризоне. В них принимают участие два танка из состава Crazy Horse 1-го батальона 8-го пехотного полка Fighting Eagles 3.

Боеприпас называется XM 1147 Advanced Multi-Purpose калибра 120 мм и должен заменить сразу 4 типа устаревших по нынешним стандартам выстрелов из арсенала «Абрамсов»: кумулятивный M830, универсальный противотанковый M830A1, картечный противопехотный снаряд M1028, а также бетонобойно-фугасный M908. Отмечается, что в отношении M908 ещё есть сомнения — новый снаряд вряд ли справится с укреплениями.

Поставки снаряда в Сухопутные войска США начались летом этого года, с начала осени ведутся испытания. Боеприпас предназначен для последней модификации танка Abrams M1A2SEPv3, которая оснащена модернизированной системой управления огнём.

Источник: Военное обозрение