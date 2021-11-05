США научат танки «Абрамс» стрелять новым боеприпасом

Об учениях информации не много: известно, что они проходят на территории полигона Yuma Proving Ground в Аризоне. В них принимают участие два танка из состава Crazy Horse 1-го батальона 8-го пехотного полка Fighting Eagles 3.

Боеприпас называется XM 1147 Advanced Multi-Purpose калибра 120 мм и должен заменить сразу 4 типа устаревших по нынешним стандартам выстрелов из арсенала «Абрамсов»: кумулятивный M830, универсальный противотанковый M830A1, картечный противопехотный снаряд M1028, а также бетонобойно-фугасный M908. Отмечается, что в отношении M908 ещё есть сомнения — новый снаряд вряд ли справится с укреплениями.

Поставки снаряда в Сухопутные войска США начались летом этого года, с начала осени ведутся испытания. Боеприпас предназначен для последней модификации танка Abrams M1A2SEPv3, которая оснащена модернизированной системой управления огнём.