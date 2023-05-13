США научат Украину следить за криптовалютами для соблюдения антироссийских санкций

В немецком Франкфурте-на-Майне с 11 мая запустился недельный курс, в рамках которого курсанты обучатся не только методике подобных расследований, но и работе с пакетом программного обеспечения Chainalysis Reactor, предполагающим наличие лицензии на проведение расследований криптовалютных операций.

Ранее курсанты уже участвовали в виртуальном тренинге, состоявшемся в апреле этого года.