Наука и технологии
00:38, 13 мая 2023
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США научат Украину следить за криптовалютами для соблюдения антироссийских санкций

Украинские силовики уже обучаются в Германии

Налоговая служба США сообщила об обучении 50 сотрудников украинских правоохранительных органов проведению расследований в сфере оборота криптовалюты для обхода антироссийских санкций. Курирует обучение отдел уголовных расследований налоговой службы США.

В немецком Франкфурте-на-Майне с 11 мая запустился недельный курс, в рамках которого курсанты обучатся не только методике подобных расследований, но и работе с пакетом программного обеспечения Chainalysis Reactor, предполагающим наличие лицензии на проведение расследований криптовалютных операций.

Ранее курсанты уже участвовали в виртуальном тренинге, состоявшемся в апреле этого года.

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