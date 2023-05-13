США научат Украину следить за криптовалютами для соблюдения антироссийских санкций

00:38, 13 мая 2023
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США научат Украину следить за криптовалютами для соблюдения антироссийских санкцийУкраинские силовики уже обучаются в Германии
Налоговая служба США сообщила об обучении 50 сотрудников украинских правоохранительных органов проведению расследований в сфере оборота криптовалюты для обхода антироссийских санкций. Курирует обучение отдел уголовных расследований налоговой службы США.
В немецком Франкфурте-на-Майне с 11 мая запустился недельный курс, в рамках которого курсанты обучатся не только методике подобных расследований, но и работе с пакетом программного обеспечения Chainalysis Reactor, предполагающим наличие лицензии на проведение расследований криптовалютных операций.
Ранее курсанты уже участвовали в виртуальном тренинге, состоявшемся в апреле этого года.