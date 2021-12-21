США научатся воевать с Россией на виртуальных учениях

Всего участвовало 144 военных из Канады, Австралии и Великобритании, 200 — из США. В рамках учений было отработано 6461 учебное мероприятие для 67 подразделений, которые управляли семью сетями и 23 системами, подключёнными к 29 объектам по всему миру.

Отмечается, что на учениях отрабатывались совместные действия одновременно для воздуха, космоса и киберпространства. Участники были разделены на несколько команд, которые делились на «красных» и «синих». Цель «красной команды» заключалась в атаках на инфраструктуры «синей команды», задачей которой, соответственно, была попытка отразить эту атаку.

«Virtual Flag 21 были придуманы для моделирования текущих боевых действий в нескольких областях одновременно, включая воздух, космос и киберпространство. По-настоящему совместный подход будет необходим в случае конфликта с противником уровня Китая или России», — говорится в публикации, освещающей мероприятие.