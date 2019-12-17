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США назвали "беспорядочными" маневры российского корабля у берегов Флориды
При этом корабль периодически занимается патрулированием данной территории последние 4 года
Американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что с точки зрения властей США, российский разведывательный корабль "Виктор Леонов", находящийся в международных водах у юго-восточного побережья страны, действует довольно-таки "небезопасным образом".
Так, если верить данным анонимного источника CNN, в последние несколько дней российское судно находилось неподалеку от побережья Южной Каролины и Флориды, при этом позволяло себе действовать небезопасно, например, “не использовать ходовые огни при плохой видимости и не отвечать на вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения". Также чиновник-осведомитель уточнил, что российский корабль также участвовал в "прочих беспорядочных маневрах".
Важно отметить, что разведывательный корабль "Виктор Леонов" еще с 2015 года на постоянной основе занимается патрулированием международных вод у восточного побережья Соединенных Штатов.