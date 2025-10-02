США назвали китайские ИИ-модели угрозой безопасности

По данным отчёта, китайские модели, включая решения компании DeepSeek, отстают от американских аналогов по производительности, стоимости, безопасности и степени внедрения. При этом их популярность в мире продолжает расти. Основной проблемой названы недостатки в защите данных и наличие цензуры, что может представлять угрозу для разработчиков ИИ, потребителей и стратегических интересов США.

Отчёт был подготовлен после публикации в июле AI Action Plan президента США Дональда Трампа, где предусматривалась оценка возможностей передовых китайских моделей и их соответствия государственным нарративам.