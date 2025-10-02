США назвали китайские ИИ-модели угрозой безопасности

Опубликовано 02 октября 2025, 17:201 мин.
США назвали китайские ИИ-модели угрозой безопасностиОтмечены отставание по технологиям и проблемы с безопасностью
Новый отчёт американских властей оценил китайские модели искусственного интеллекта (ИИ) как потенциальный риск для национальной безопасности и пользователей. Документ подготовлен Центром стандартов и инноваций в области ИИ при Национальном институте стандартов и технологий США совместно с Министерством торговли.
По данным отчёта, китайские модели, включая решения компании DeepSeek, отстают от американских аналогов по производительности, стоимости, безопасности и степени внедрения. При этом их популярность в мире продолжает расти. Основной проблемой названы недостатки в защите данных и наличие цензуры, что может представлять угрозу для разработчиков ИИ, потребителей и стратегических интересов США.
Отчёт был подготовлен после публикации в июле AI Action Plan президента США Дональда Трампа, где предусматривалась оценка возможностей передовых китайских моделей и их соответствия государственным нарративам.
Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
Теги:
#сша,