США назвали самый быстрый в мире истребитель российского производства бесполезным

Авторы статьи отмечают случай с угоном Миг-25 из СССР в Японию, благодаря чему США оценили все возможности данного летательного аппарата, выявив его ограничения в области радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере.

”Когда американские инженеры разобрали, изучили, собрали и испытали самолет, они поняли, что он почти всегда будет иметь преимущество в скорости и высоте по сравнению с самолетами НАТО, но не может извлечь из этого выгоду”, — пишет в новой публикации We are the Mighty.