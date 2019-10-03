США назвали самый мощный российский самолет

”Основным самолетом российского транспортного флота является Ил-76, специально разработанный для ВДВ. Эти подразделения предназначены для быстрого развертывания прямо с самолета”, — говорится в материале The National Interest.

После этого иностранные журналисты приводят в пример данные, судя по которым в ИЛ-76 могут размещаться сразу несколько боевых машин воздушно-десантных войск, а также личный состав. Также в материале говорится о том, что модернизированная версия Ил-76МД-90А оснащена еще более мощным планером и двигателями, что поможет самолету вместить в себя еще более тяжелые боевые машины.