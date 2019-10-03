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США назвали самый мощный российский самолет
И это ожидаемо оказался самолет серии Ил
Зарубежное издание The National Interest опубликовало информацию, согласно которой Россия является крупнейшей в мире военно-воздушной державой, имеющей при этом достаточно мобильную армию. При этом в ближайшее время, по словам журналистов, ситуация вряд ли сильно изменится — не в последнюю очередь благодаря военно-транспортным самолетам, находящимся на службе у российской армии.
”Основным самолетом российского транспортного флота является Ил-76, специально разработанный для ВДВ. Эти подразделения предназначены для быстрого развертывания прямо с самолета”, — говорится в материале The National Interest.
После этого иностранные журналисты приводят в пример данные, судя по которым в ИЛ-76 могут размещаться сразу несколько боевых машин воздушно-десантных войск, а также личный состав. Также в материале говорится о том, что модернизированная версия Ил-76МД-90А оснащена еще более мощным планером и двигателями, что поможет самолету вместить в себя еще более тяжелые боевые машины.
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