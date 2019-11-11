США назвали собственные подводные лодки "худшим кошмаром" для России

Так, журналист издания Гарри Казианис рассуждает в своем тексте о том, что если бы США занялись поставкой Австралии нескольких собственных субмарин типа Virginia, то в таком случае сами Штаты и их союзники сумели бы заметно усилить собственную военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что в конечном итоге максимально положительно сказалось бы на сдерживании Китая в данном районе.

При этом что интересно, еще в октябре компания NRK, ссылаясь на данные норвежской разведки, рассказала, что на данный момент в море находится не менее 8 российских атомных подводных лодок, основной целью которых является зайти как можно более незаметно и далеко в воды Северной Атлантики.