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США назвали собственные подводные лодки "худшим кошмаром" для России
К спискам стран, для которых подводки американцев могут оказаться кошмаров, приписали и Китай
Журналисты издания The National Interest опубликовали материал, в котором назвали продажу американских атомных подводных лодок худшим кошмаром Китая и России.
Так, журналист издания Гарри Казианис рассуждает в своем тексте о том, что если бы США занялись поставкой Австралии нескольких собственных субмарин типа Virginia, то в таком случае сами Штаты и их союзники сумели бы заметно усилить собственную военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что в конечном итоге максимально положительно сказалось бы на сдерживании Китая в данном районе.
При этом что интересно, еще в октябре компания NRK, ссылаясь на данные норвежской разведки, рассказала, что на данный момент в море находится не менее 8 российских атомных подводных лодок, основной целью которых является зайти как можно более незаметно и далеко в воды Северной Атлантики.